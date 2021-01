OK ! Tu veux jouer ?

Toi, Moi, un poste de radio, et 1h de temps !

On verra si tu fais encore le malin à la fin !!!

Au programme ce soir, 15 titres de pur jus Rock dont (vraiment très entre autres) :

un hommage à Vincent Denis, guitariste chez Les Olivensteins (Punk rock / Rouen) décédé la semaine dernière… #RIP

(Punk rock / Rouen) décédé la semaine dernière… #RIP 2 coups de cœur « rock du monde » en provenance de Belgrade et de Tunisie

2 formations 100% féminines qui déboîtent le vaisselier de Grand-Mamie rien qu’en le regardant !

2x single en exclu totale avant leur sortie nationale dans… mouarf… 2 à 4 semaines !

Ce soir on n’enverra pas simplement du steak, on catapultera de la côte de bœuf par avion cargo ! [*]

D’ici là, ne manque pas de me retrouver sur Facebook, mais également sur Instagram.

Bonne écoute et à la semaine prochaine !

[*] Aucun animal n’a été maltraité durant la réalisation de cette émission !