086 – Noisy planning

Dans ta sauterie rock du mardi 03 mars 2026

Un peu noisy, la session de cette semaine, avec du joli monde en provenance de scènes qu’on explore habituellement assez peu ! Allez pourquoi pas !

Les <<grands retours>>

Dans les prochaine sorties il y a bien évidement celle du combo angevin ZALEM ! Lequel nous sort ce vendredi un EP, « Ananta » qui va planner à 15000 et dont on écoutera 2 nouveaux extraits !

Ensuite il y a des manceaux, qu’on ne connaissait pas (encore !) mais qui sont plutôt bien torturés comme on aime ici ! Les noiseux de POLRITY+ nous invite à redécouvrir son EP « Where are all the superheroes when you (f…ing) need one ? » sorti en 2022 et aux titres finalement toujours d’actualité.

Les <<pour le plaisir>>

Parce qu’en général, à l’air des algorithmes, une découverte impromptue arrive rarement seule, on (ré)écoutera du METZ, on (re)découvrira du TORPEDO, du WALL eeeet…. c’est déjà pas mal !

Les rappels d’utilité publique

les copains de GONDHAWA au Chabada ce jeudi 12/03 pour la release party de « Takoma « . Tu peux ré-écouter l’épisode qui leur est consacré si tu veux te chauffer avant le concert

pour la release party de « « . Tu peux ré-écouter l’épisode qui leur est consacré si tu veux te chauffer avant le concert bien évidement la release d’ANANTA de ZALEM ce 3 avril prochain à Ecouflant, le Vallon des Arts.

Les infos sont bien évidement dans ce podcast !

Eh bah bonne écoute !

El3ctric Troubles au pays merveilleux des « pouces en l’air » :

Retrouve-moi sur :

Facebook (la page) – actu de l’émission et podcasts

(la page) – actu de l’émission et podcasts Facebook (le groupe) – discussions libres entre auditeurs

(le groupe) – discussions libres entre auditeurs et depuis peu, sur Bluesky également !

Ta radio préférée

cherche toujours du brouzouf ! Ca se passe ici !

Ca se passe ici ! et de nouveaux talents bénévoles ! Pour le coup, ça, ça se passe là !

+ de rock sur Radio Campus Angers ?

Voir également