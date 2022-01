Collation Electronique radio show 01 (27 – 01 – 22)

Première émission mensuel, vous y retrouverez les tracks, d’Arno Gonzalez et Vincent Oleg ainsi que le mix de van Did…

On se retrouve sur les ondes le 24 février pour l’épisode 2…

Bonne écoute à toutes et tous…

enjoy

Arno Gonzalez

Arno Gonzalez a eu des résidences de DJ depuis l’âge de 18 ans…

Il a joué dans plusieurs festivals et soirées tel que Rave On Snow (Autriche), Astropolis (Brest, France), le Rex Club (Paris) ou SXSW Festival (Austin)…

Artiste Angevin, il organise également ses propres événements (Moderne et Domingo)…

Ses DJ sets et spectacles live marient techno moderne, grooves house et electro…

Ses sorties sont sur des labels comme Missive, Sudbeat, Timid Records, Brique Rouge et bien d’autres…

Vincent Oleg

Artiste angevin accomplie, Vincent Oleg, DJ producteur, artiste au double visage aussi à l’aise sur les dancefloors électro que dans ses productions studio parfumées au trip hop.

Van Did

Van Did est définitivement l’un des producteurs électroniques les plus accomplis au

Canada. Son expertise liée à la conception sonore, l’électro-acoustique et les nouvelles

techniques de traitement du signal est palpable dans tous les aspects de ses créations,

autant dans la complexité des textures sonores que dans la création d’espaces

multidimensionnelles.

Avec des productions signées sur des maisons de disques internationales et

prestigieuses, notamment Herzblut de Stephan Bodzin et Sudbeat de Hernan Cattaneo,

il fonde, en 2011, sa propre maison de disques Grrreat Recordings.

En 2015, il co-fonde 8day, un projet d’équipe, basé à Montréal, axé sur l’organisation de nombreux événements de musique électronique et la promotion de plusieurs artistes de

qualité.

En plus de gérer 8day et Grrreat Recordings, il tourne constamment dans le monde

entier en mixant des morceaux mélodiques dans une atmosphère soignée, à la Van

Did, acclamée dans de nombreux clubs et festivals renommés.

Depuis dix ans déjà, Van Did joue au Canada, en France, en Allemagne, au Royaume-

Uni, en Belgique, au Japon, en Italie et au Mexique, dans des festivals reconnus à

travers le monde aux côtés d’artistes tels que Agoria, Carl Craig, Dominik Eulberg,

Kevin Saunderson, Nina Kraviz, N’To, Rone et Stephan Bodzin. Ses productions sont

jouées par Hernan Cattaneo, John Digweed et Applescal, pour n’en nommer que

Quelques-uns.

Il joue également dans de nombreux événements locaux de renommée tels que la

Société des Arts et Technologies (S.A.T.), le Théâtre Télus, Igloofest, le Piknic

Electronik, Mutek, MEG, le Club Soda, le Salon Daomé et le StéréoBar.



