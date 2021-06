87 DJ Set Exclusif de Psiko (Audiogenic / Radiation Sound System)

Psiko , invité de Coinxomatik sur Radio Campus Angers, nous a préparé un Live Exclusif pour l’émission en mode FRENCHCORE!!!!

Quelques sortie récentes (et à venir) de Psiko :



https://ffm.to/madnessifr06 Le EP Madness (avec un remix de Radium) sorti le 19 Mai chez I Am Frenchcore Records



https://biglink.to/fmJH Le Track Psichodrome qu’il a réalisé avec Sydrome, sorti le 24 Mai chez Exitus Records

Et la sortie du futur EP Frenchcore Revenge, sorti sur Psychik Génocide le sublabel de Audiogenic, où il invite Okne et Trackwasher à jouer avec lui chacun leur tour sur deux des trois tracks du EP dont on aura un extrait diffusé après le mix de Psiko, en exclu, bien entendu!!!

Si vous voulez le voir jouer, j’ai également quelques infos qui pourraient vous intéresser :



https://www.facebook.com/events/2139590493006874 Le 5 Avril en live stream pour Symphony of core



https://www.facebook.com/events/819124418982392 Et le 11 Avril pour le Showcase Renaissance à Angoulême (rue du champ de Mars 16h-23h)

Et Pour finir, on verra Psiko à la fête de la musique le 21 Juin mais où? Ça, personne ne le sait!!