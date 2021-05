85 Live act Modular… de Da Productor!!!

Da Productor invité de Coinxomatik sur Radio Campus Angers qui nous a préparé un Live jouer en grande partit avec des machines modulaires en mode Acid, Techno & Co.

Il viens de sortir un vinyle Spaghetti of Revolution première sortie du tout nouveau label Angevin Moduled Records.

Il sera disponible des la réouverture de Mixape a Angers. Et pour les plus impatient ou qui n’habiterait pas a Angers il et disponible sur le net évidement notamment sur Bandcamp