78 Special One Night Stands 1 et 2 (La Belle Records)

Pour cette session de Coinxomatik le label La Belle Records et plus spécialement les deux compilation One Night Stands 1 & 2 sera le fil rouge du mix.

Crédit photo : Coinx

On vous fait gagner 2 vinyle de la seconde compilation One Nights Stands sur la page Facebook de l’émission!!

Pour Participer il faut liker la page La Belle Records, Radio Campus Angers & Coinxomatik et m’envoyer un mp sur la pages de l’émission les gagnants seront tirer au sort.