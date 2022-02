Terres des Hommes, votre émission proposé par Clément et Jean du Service Internationale de Recrutement de l’UCO.

Suite au précédent épisode, Jean continue son tour de table de ses interlocuteurs à l’UCAO.

Nous pouvons ainsi découvrir le Père Gaston, enseignant en Théologie et et directeur de la coopération internationale à l’UCAO. Nous découvrons aussi le parcours de Philippe de Cuverville qui assiste l’UCO à tisser des liens et un programme entre Angers et Abidjan.

Bonne écoute