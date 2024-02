14/02/2024 : Sport Angevin, Renaissance de l’OL, Coupe d’Afrique des Nations et Transfert de Lewis Hamilton chez Ferrari

Nouvelle émission de Ta Gueule Coubertin, et, peu importe si c’est la Saint-Valentin, l’équipe de TGC la passe sans valentin(e), pour vous proposer des débats et des chroniques autour de l’actualité sportive, avec bien sûr les traditionnels quiz et flash infos !

Au programme de cette émission :

C’est Justin qui s’occupe d’un flash info pas très heureux pour nos clubs angevins cette semaine !

qui Alexis évoquera la renaissance de son équipe de cœur, l’Olympique Lyonnais depuis que Pierre Sage a repris l’équipe !

Le débat de la semaine nous est concocté par Inès : le transfert de Lewis Hamilton chez Ferrari est-il une bonne chose ?

La dernière chronique, réalisée par Melvin, parlera du parcours exceptionnel de la Côte d’Ivoire à la CAN 2024 !

Ta Gueule Coubertin revient très bientôt sur le 103Fm de Radio Campus Angers.

Émission présentée par :