10/01/2024 : Sport Angevin, décès de Franz Beckenbauer, combat UFC Saint-Denis vs Poirier et transfert de Kylian Mbappé

2024 est là, et l’émission sportive de Radio Campus Angers, Ta Gueule Coubertin fait son retour après deux semaines de vacances bien méritées ! Nouvelle année, mais on ne change pas une composition d’émission qui gagne : flash infos de l’actualité du sport angevin, deux chroniques, entourées par un débat et le tant convoité quiz !

Au programme de cette émission :

Justin s’occupe d’un gros flash info cette semaine !

Pierre revient sur la carrière de joueur et de coach de la regrettée légende allemande Franz Beckenbauer !

C’est Pacome qui s’occupe du débat de la semaine : le transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid : bonne ou mauvaise chose ?

Camille nous parlera du futur combat entre Benoît Saint-Denis et Dustin Poirier à l’UFC !

Ta Gueule Coubertin revient très bientôt sur le 103Fm de Radio Campus Angers.

Émission présentée par :