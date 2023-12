06/12/2023 : Sport Angevin, Sports d’Hiver et Mondial de Handball Féminin

Nouvelle émission de Ta Gueule Coubertin avec au programme, deux belles chroniques sur la reprise des sports hivernaux et sur le mondial de handball féminin, entourés par le traditionnel quiz et débat de la semaine, et bien sûr un gros flash infos sur l’actu du sport angevin chargé cette semaine !

Au programme de cette émission :

C’est au tour de Justin de s’occuper d’un gros flash info de l’actu du sport angevin cette semaine !

de La première chronique du soir est concocté par Camille qui nous fait un point sur le début des sports d’Hiver !

Pacôme s’occupe du débat de la semaine : La VAR dans le football permet-elle d’améliorer ou d’altérer les matchs de football ?

Lou-Ann nous parlera du mondial de handball féminin qui a débuté il y a peu dans les pays scandinaves !

Ta Gueule Coubertin revient très bientôt sur le 103Fm de Radio Campus Angers.

Émission présentée par :