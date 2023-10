04/10/2023 : Sport Angevin, PFL Paris et Interview d’un bodybuilder

Ta Gueule Coubertin est de retour après une semaine sans émission la semaine dernière, et accueille pour fêter ça son premier invité de la saison en la personne de Martin, jeune bodybuilder qui est venu nous parler de sa passion ! On retrouve également une chronique et le traditionnel quizz de l’émission.

Au programme de cette émission :

Justin , à l’animation, s’occupe d’un flash info riche en bonnes nouvelles cette semaine !

, à l’animation, Baptiste nous livrera sa première chronique de la saison autour du combat entre Cédric Doumbé et Jordan Zebo au PFL de Paris !

C’est Oscar qui sera là pour nous concocter les questions du fameux quizz sur l’actualité du sport de cette semaine ?

Enfin, dans la dernière partie d’émission, Lola interviewera Martin, un jeune bodybuilder pour nous parler de sa passion !

Ta Gueule Coubertin revient très bientôt sur le 103Fm de Radio Campus Angers.

Émission présentée par :