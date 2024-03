Kim K, sport au cinéma et le Repaire Urbain

Au programme ce soir de votre émission « Parlons-En« , on vous propose, comme à notre habitude d’aborder des sujets très variés !

On va commencer par parler de politique et de célébrité : Lalie revient sur un documentaire qu’elle a eu l’occasion de voir récemment : Kim Kardashian Theory, un documentaire de Guillaume Erner et Nesrine Slaoui. Un documentaire qui s’inscrit dans un contexte politique très actuel…

–> CLIQUEZ ICI POUR VOIR LE DOCUMENTAIRE GRATUITEMENT !

Juste après cela, Zoé nous présentera un lieu bien particulier, le Repaire Urbain ! Ce Lieu d’art et de culture se fait un nom dans le paysage angevin depuis un petit moment. Elle nous parlera des spécificités et des richesses de cet endroit, que vous avez sûrement déjà aperçu.

Ce sera ensuite au tour de la seconde Zoé d’intervenir (décidément on arrivera jamais à trouver un moyen de les différencier…) Elle abordera avec nous les thèmes du sport et du cinéma. Les 2 disciplines se retrouvent réunies, mêlées pour former un tout et faire valoir les valeurs du sport… sur grand écran !

Et pour finir en douceur après ces quelques chroniques, musiques et discussions, Louise a décidé de retracer avec nous l’histoire de la Saint-Valentin, tout juste passée. Elle remontera pour nous jusqu’aux origines de cette célébration de l’amour afin que l’on découvre quelle a été son évolution : de l’Antiquité, jusqu’à nos jours !

Nous vous souhaitons une bonne écoute. “Parlons-en”, c’est chaque dernier jeudi du mois, de 19 à 20h. Nous sommes 6 lycéennes et étudiantes qui partageons ce qu’on aime : ça nous intéresse, alors…on en parle ! Et c’est tout de suite : profitez-en !