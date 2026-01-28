La pépinade #14

Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans La Pépinade !

Dans cette émission, on accueille une fois par mois un résident de chez Pepina, les ateliers partagés installés à Angers, qui partagera avec vous son histoire, ses inspirations et bien plus encore. On prend le temps de discuter, de donner des conseils, et de partager des événements utiles aux artisans, créateurs et passionnés en tout genre.

Pour notre quatorzième émission, on écoute Marie Juguet, créatrice de murder party, installée chez Pepina…