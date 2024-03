La Pépinade #1

Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans la Pepinade, l’émision qui accueille les artisans et créateurs de chez Pepina, les ateliers partagés installés à Angers, au coeur du centre AFPA. Donc on va vous faire découvrir au fil des mois plein de métiers différents et de personnalités toutes aussi passionnantes les unes que les autres.

Nous sommes ravis de faire cette toute première émission en recevant Astrid, installée chez Pepina depuis 6 mois et qui est créatrice d’abat-jour, et oui ça existe ce métier, on dit même abat-jouriste.