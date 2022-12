Les sœurs Papin, un délire à deux ?

Dans Graines de Psy, on s’interroge sur nos comportements. Pour cela, on vous raconte une histoire, on se pose des questions et on formule des hypothèses avec la participation de psychologues expérimentés.

Dans ce premier épisode, on se questionne sur ce qui construit la « folie ». Pour cela, on dépoussière le crime des sœurs Papin : deux domestiques aux comportements modèles qui, le soir du 2 février 1932, assassinent sauvagement leur patronne et sa fille. Coup de folie ou ras le bol explosif ? On entre dans le débat avec Anna COGNET, docteure en psychologie clinique d’orientation psychanalytique et enseignante à l’École des psychologues praticiens.

Pour clôturer notre thématique du mois, on reçoit notre Graine d’or : une talentueuse auteure et metteuse en scène, mais aussi psychologue clinicienne, Clémence VEILLE. Elle nous explique son œuvre théâtrale : « L’Effrayante effrayée ». Vous pouvez cliquer ICI pour suivre l’actualité de son travail !

On se donne rendez-vous lundi 2 janvier à 14h pour la prochaine émission !