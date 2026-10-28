FUTURE VIN #1, présenté par Thomas Vigneron avec Pauline Lair comme première invitée

« Le vin a-t-il encore sa place dans nos vies ? »

C’est la question – pour cette première émission – que j’ai posé à Pauline Lair, fondatrice & vinificatrice au chais urbain 1006 qu’elle a créé à Angers au 3 promenade de la Baumette.

N’hésitez pas :

à passer directement la voir sur place pour déguster ses vins modernes et juteux ;

à faire un tour sur son site ;

à la suivre sur Instagram.

Futur Vin est une émission mensuelle consacrée aux évolutions du monde du vin et de sa consommation.

L’ambition n’est pas de proposer une émission de dégustation ou de promotion des vins, mais d’explorer les grandes transformations qui touchent aujourd’hui la filière viticole et les consommateurs :

● évolution des habitudes de consommation ;

● rapport des jeunes générations au vin ;

● impact du changement climatique ;

● nouvelles pratiques de distribution ;

● innovation et entrepreneuriat ;

● gastronomie et art de vivre ;

● avenir des terroirs et des appellations ;

● place du vin dans la société de demain.

Le fil rouge de l’émission est simple : comment allons-nous boire, partager et vivre le vin demain ?

Pour la première émission justement, j’ai choisi d’inviter Pauline Lair pour défricher tous ces thèmes dans les grandes lignes grâce à son approche moderne du vin.