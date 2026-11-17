Jérémie Bourdillon, président de l’ADECC l’Association pour le Développement de l’Économie Circulaire et Collaborative, nous parle d’une approche économique différente de celle qui régit actuellement le monde. Sans langue de bois et avec des exemples précis pour bien comprendre ce qui différencie cette approche centrée sur le réemploi et la réparation.

Nicolas de Place au Vélo d’Angers, nous parle de bus scolaires spéciaux qui ne fonctionnent pas au diesel ou à l’électricité mais grâce à des pieds ou des pédales. Lionel nous emballe son déchet du mois pour éviter qu’il se retrouve au pieds du sapin d’ici quelques semaines.

Enfin, Les shifters Angevins viennent nous parler de leur événement, projection-transition.