Dernière Séance – S02E01 : les premières fois

Dernière Séance, l’émission cinéma de Radio Campus Angers est de retour cette année !

Nouvelle saison signifie nouvelle équipe avec Emmanuel, Isabelle et Millena qui rejoignent les anciens de l’émission, Malo, Matthieu et Emma. Pour ce grand retour, on recycle un thème déjà abordé lors du tout premier épisode : les premières fois.

Au programme de cette émission :

Isabelle décrypte les actus ciné et nous parle du premier film d’Agnès Varda qu’elle a vu,

Malo nous fait part du premier film muet qu’il a vu, Le Mécano de la « General » de Buster Keaton,

Emma nous raconte l’histoire de la première réalisatrice de fiction, Alice Guy,

Matthieu a revu E.T. et son ressenti n’est pas tout a fait le même qu’à son premier visionnage,

Emmanuel nous parle du premier film d’Orson Welles, et pas des moindres : Citizen Kane…