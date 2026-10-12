Biogeoscience a la Decouverte du Vent – Sophie Herpin

D’où vient le vent? Que transporte-t-il? Comment l’utiliser? Nous explorerons les grands mécanismes météorologiques à l’origine du vent, son rôles dans les grandes explorations, sa place dans notre imaginaire et son impact sur notre environnement. Ensemble nous embarquons pour un voyage entre sceinces, art et histoire à la découverte du vent!

Présenté par Sophie Herpin :

Ingénieur diplômée de l’Ecole Centrale de Lille en 2004, je me suis spécialisée en mécanique des fluides avec un Master International à l’institut von Karman de Bruxelles en 2005. Mon doctorat, obtenu en 2009 en cotutelle internationale entre l’Ecole Centrale de Lille et l’université Monash à Melbourne, a porté sur l’étude de l’influence du nombre de Reynolds sur l’organisation de la turbulence de paroi. J’ai ensuite travaillé 6 ans en entreprise au centre de R&D de Décathlon, comme ingénieur de recherche puis comme responsable R&D sur le confort thermique du sportif et la conception de produits aux propriétés thermiques innovantes. J’ai ensuite souhaité poursuivre ma carrière dans l’enseignement et la recherche académique. Après un poste de chercheuse contractuelle CNRS à l’Ecole Centrale de Nantes en 2016 sur la couche limite atmosphérique en milieu urbain, j’ai intégré l’Institut Agro Rennes-Angers comme maître de conférences en 2017. Mes thématiques de recherche et d’enseignement sont axées sur la bioclimatologie et le microclimat urbain.

Bonne écoute!