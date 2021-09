Assurance touriste S1E2 – Les voyageurs

Bienvenue chez Assurance touriste, la seule émission qui vulgarise le tourisme en musique !

A chaque émission, nous parcourons un thème, un sujet, qui parle du tourisme. De la montagne à la plage, en train ou en avion, en passant par l’amour et l’aventure, la musique à beaucoup à dire sur ce phénomène mondial.

Vous rencontrerez, dans cette ballade audio, très certainement des morceaux familiers mais on l’espère aussi, des nouveautés.

Dans ce second épisode, nous plongeons dans le dictionnaire (et il est très lourd, tendez l’oreille) : qui est le voyageur ? Définition plurielle d’individu qui partent, oui mais dans quel but ? Et pourquoi est il parfois opposé au touriste ?

Cette émission mensuelle est écrite et présentée par Joséphine Comte qui en profite pour la dédier à Monsieur Grau, parce qu’on est pas ici pour juger.