Pour cette deuxième émission, notre fil conducteur est le thème de l’égalité.

Références :

Rose Lamy, En bons pères de famille , JC Lattès, 2023.

, JC Lattès, 2023. Patrick Delaroche, Parents, vos ados ont besoin de vous !, Nathan, 2008.

Nathan, 2008. Programme culturel du mois pour agir contre les violences sexistes et sexuelles (Angers et Métropole)

https://www.angers.fr/l-action-municipale/egalite-femmes-hommes/agir-contre-les-violences-sexistes-et-sexuelles/mois-pour-agir-contre-les-violences-sexistes-et-sexuelles/index.html

Exposition Objets de choix, Une autre histoire du Planning familial, Corps, intimité, politique

Commissaires d’exposition : Christine Bard, Julie Verlaine

Hôtel des pénitentes, 23 boulevard Descazeaux, Angers

19 septembre – 3 janvier 2027

https://www.angers.fr/vivre-a-angers/associations/evenement/87392-objets-de-choix/index.html

Rapport d’information déposé par la délégation de l’Assemblée nationale aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes sur le coût des violences sexistes et sexuelles et l’accompagnement des victimes (Mme Sandrine Josso et Mme Élise Leboucher), déposé le 29 septembre 2026

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/rapports/ega/l17b3196_rapport-information

« Loi intégrale » contre les violences sexuelles et sexistes :

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/actualites-accueil-hub/loi-integrale-contre-les-violences-sexuelles-et-sexistes-adoption-des-propositions-de-loi-en-premiere-lecture

Pierre Coslin, Les conduites à risque à l’adolescence , Armand Colin, 2003.

, Armand Colin, 2003. Nicolas Santolaria, Au secours, j’ai élevé un enfant d’intérieur ou comment éviter les ravages du cocooning éducatif, Albin Michel, 2026.

Albin Michel, 2026. Paul Dolan, Happy ever after, 2019.

Numéro national d’urgence : le 3919, ligne d’écoute nationale destinée aux femmes victimes de violences (gratuit et anonyme)

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