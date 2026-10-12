Toh Imago – Dj Set

Démarrage de saison pour le programme commun CAMPUS CLUB. Avec un partenaire de longue date, le label Infiné qui célèbre ses 20 ans. Ep 01 avec une figure du label Toh Imago pour un mix spécial ambient. Quelques grands nom du label y sont playlistés.

TOH IMAGO

Toh Imago est un producteur paradoxal. D’un côté, influencé par la musique électroacoustique de Pierre Shaeffer ses disques sont construits à partir d’échantillons « concrets » issus de la nature, de sites industriels, d’océans ou de cassettes VHS de son enfance — les lieux mêmes qu’ils sont censés émuler. D’un autre côté, il façonne un lieu imaginaire et onirique dans lequel son créateur et ses auditeurs peuvent se transporter : un club imaginaire où l’on danserait toute la nuit depuis le confort de chez soi ou depuis un train en regardant par la fenêtre

INFINÉ

Depuis 2006, fidèle à sa devise « Une musique facile pour des gens difficiles » (Easy music, for the hard to please), InFiné est un label européen qui orchestre des utopies sonores où les genres se percutent et s’hybrident.

Ici, la techno se réinvente dans les salles philharmoniques, les pianos tournoient dans l’espace et l’electronica propulse les musiques traditionnelles vers l’inconnu. Enraciné à la fois à Paris et à Berlin, le label indépendant InFiné est un espace rare qui embrasse l’inattendu et bâtit un héritage pour l’avenir. C’est un refuge qui refuse de choisir entre l’intellect et la sensualité, et qui croit en l’urgence de « la nécessité d’être ».

Il rassemble une communauté mondiale d’artistes pour qui la création est un acte de résistance — une vision engagée pour une musique durable, au service de la diversité, de l’innovation et de la liberté artistique. Parmi les artistes emblématiques du label figurent Rone, COCO Em, Deena Abdelwahed, Vanessa Wagner, Blick Bassy, Léonie Pernet, Bruce Brubaker, UTO, Gaspar Claus, François & The Atlas Mountains et Kaito.

LIEN

https://tohimago.bandcamp.com/

https://soundcloud.com/toh-imago

https://infine-music.com/toh-imago/