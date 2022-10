Légende des Radios Libres, Sir Ali révèle des productions musicales inusitées

Mambo de Paris – YouTubeLa deuxième émission Accent D’Ici – L’art et la culture en version locale pour sa rubrique TGV – Ton grain de voie/x a comptée avec la présence de Sir Ali. La légende vivante des radios libres nous a raconté les différentes nuances de son parcours qui va de crooner de jazz avec le disque Sir Ali Girls (Just a gigolo, de 2011) jusqu’à la création d’un label spécialisé en musique Taiwanaise, tout ça passant par d’autres productions inusitées.

La chronique Musiques et radio raconte le pourquoi la radio est le media plus populaire et aussi le plus délicieux d’y communiquer, en plus d’une playlist riche et diverse, et pleine de joie !!!

Accent D’Ici – L’art et la culture en version locale est diffusée un mardi sur deux à 14h sur Radio Campus Angers FM 103Mhz. L’Emission a été conçu avec Antoine Fréchet et est animée par votre journaliste culturelle brésilienne (aussi en version locale ;D ) Bárbara Cardoso !!!

Sir Ali – (sir-ali.com)

Ancenis-Saint-Géréon. Sir Ali prête sa voix à la médiathèque La Pléiade (ouest-france.fr)

Pavillon sonore – Sir Ali (sir-ali.com)