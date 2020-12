ALTERNATIBA et le GIGNV: Changeons le Système, Pas le Climat!

Le 28 novembre 2020, onze mouvements se sont réunis autour du collectif Stop Amazon 44 pour manifester leur opposition au projet de construction d’un entrepôt Amazon à Montbert. Parmi eux, Alternatiba Nantes et le GIGNV.

Alternatiba est un mouvement citoyen de mobilisation sur le dérèglement climatique. Pour eux, deux enjeux sont étroitement liés: la catastrophe climatique qui s’accélère de jour en jour et la

justice sociale. Construire une société durable par le biais d’initiatives citoyennes et non violentes ainsi que s’opposer aux projets accentuants les urgences climatiques et sociales sont ce pourquoi ils militent. Le GIGNV est un mouvement créé au sein d’Alternatiba revendiquant des actions non violentes et de désobéissance civile.

Sophie Gallier est venue représenter ces deux mouvements dans cet épisode d’Univox. Nous avons abordé avec elle le fonctionnement de ces mouvements ainsi que leur revendication d’actions non violentes avant de s’intéresser à la manifestation du 28 novembre dernier.

Une émission réalisée par Sara Guillerme pour Radio Campus Angers.