17/ La tente de troc

Troc 1 Truc est une initiative angevine qui souhaite sensibiliser au réemploi, favoriser le troc et encourager les Angevins à réaliser des actions environnementales. Elle a pour objectif de lutter contre le gaspillage et la surconsommation, afin d’économiser les ressources de la planète.

Le projet est d’installer une tente de troc sur le marché de la place Leclerc.

Chaque samedi, Troc1Truc proposerait aux angevins un lieu de rendez-vous convivial où chacun pourra déposer un objet en bon état dont il n’a plus l’usage et en récupérer un autre qui l’intéresse, avec chaque mois une thématique mise en avant.

Pour aller plus loin, ceux qui le souhaitent pourraient tourner la roue des défis. Cette animation visuelle et ludique a pour but d’inviter les volontaires à faire de petites actions pour l’environnement (acheter en vrac, se déplacer en vélo, réaliser une recette antigaspi…)

Dans un second temps, la tente de Troc pourrait se déplacer dans les écoles et entreprises pour sensibiliser au réemploi et renforcer les échanges.

Porteuse du projet : Mathilde Lohezic

