61 Psychik Genocyde (Radium, Psiko, Al Core, Jkll…)

Headbanger Boogie > Lenny Dee & Radium /

Ass Copy > Tieum /

Everybody Must Get Stoned > The Speed Freak /

Hardcore Rip > Radium /

Nootropyl Addiction > Radium /

Dreams Of Nightmare > Al Core /

Morpheus > Maissouille /

Tsunami > Maissouille /

Mp3 Criminal > Radium /

The Last Noise > Jkll /

Fast Life > Psiko /

Nuclear Vision > Al Core /

Frenchore Killah > The Sickest Squad & Lenny Dee /

F*****g Crazy Part > Psiko & Jkll /

Hotline Destroyer > Psiko /

Nuke Hunt > Psiko /

Renegade Return > Radium /

Copkiller > Cat Killers /

Beat Estawood > Psiko /