Ce soir je m’arrête sur l’EP « Notion Of Progress » sorti par 65D Mavericks en Juin dernier sur le label Surface.

La construction n’est pas classique et c’est bel et bien ce qui a retenu mon attention à la première écoute de ce 4 titres. Les sonorités sont diverses et variées, un peu comme une flammekueche qu’on déclinerait à l’infini.

Entre acid et sonorités expérimentales, le large spectre de la techno semble couvert avec cet EP.