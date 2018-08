Spéciale Alfredo Mazzilli ce soir avec un focus sur son EP Heliodor paru sur Arts Collective en Mai dernier.

On y retrouve un 4 titres puissant, riche en kick ronds et aux mélodies réfléchies et cohérentes.

Ce petit EP m’a inspiré une recette de Cannelloni, en mode italien bien évidemment.

Le DJ était par ailleurs passé du côté d’Angers à l’occasion d’une soirée organisée par les amis de La Caverne Sensorielle.