Emission dédiée au producteur & DJ : Wice. Particulièrement sur son EP « Hybris » paru sur le label Steinlach.

C’est la 2ème sortie sur l’écurie et ce [STEIN002] est dans l’ensemble très correcte. Une techno simple mais efficace, basé sur une ambiance très sombre et un kick feutré et bien rond.

Le 3ème track m’a inspiré une petite quiche, facile à refaire!