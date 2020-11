Le Coureur de Funk #23 La Joie sous les masques

Shoo Rah > Frankie Miller

High Life 1974 /

My Sweet Lord > Billy Preston (George Harrison Cover)

Concert For George 2002 /

Give Up Th Funk (Tear The Roof Of The Suckers) > Parliament

Mothership Connection 1975 /

Ain't Nothin' Stoppin' Us Now > Tower Of Power

Ain't Nothin' Stoppin' Us Now 1976 /

Smooth Move > Cory Wong

The Striped Album 2020 /

I Wish > Stevie Wonder

Songs In The Key Of Life 1976 /

Amiga Da Minha Mulher > Seu Jorge

Musicas Para Churrasco 2011 /

Want Me 2 Stay (Sly Stone Cover) > Bootsy Collins feat Larry Graham,Branford Marsalis, Uché Ndubizu

The Power Of The One 2020 /

Funk Emergency > Marc Rebillet

Loop Daddy 2 2019 /