Le Coureur de Funk # 13 Femmes De Funk

Lady Marmalade > Labelle

Nightbirds 1974 /

Like Sugar > Chaka Khan

Hello Happinnes 2019 /

Shoo B Doop and Cop Him > Betty Davis

They Say I'm Different 1974 /

If i'm in luck i might get picked up > Betty Davis

Betty Davis 1973 /

Street Life ( Live) > The Crusaders

Live Montreux 2003 ( Extrait de l'album Street Life 1979) /

How Long ( Betcha' Got a chick on the side) > The Pointer Sisters

Steppin' 1975 /

Fake the Funk/ Positivity > Ida Nielsen

2018 /

Mama Feel Good > Lyn Collins

Black Ceasar 1973 /