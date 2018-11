S3e3 Retour de Vaudou Game, Populous remixé, le coup de coeur Nubiyan Twist…

Salut les curieux !

On a commencé cette émission avec un chouchou de la Baroudeuse, il se nomme Peter Solo et vient du Togo. Héritier vaudou, il mène depuis quelques années le combo Vaudou Game ! » TOGO

Egalement au programme :

– Salif Keita. 40 ans de carrière et un nouvel album « Un autre Blanc« . Sortie le 29 octobre chez Naïve. » MALI

– La compilation de nos locaux du label MaAula Records : « MaAula-o-rama volume 3 – Exotic Rendezvous » avec 10 groupes français jouant des musiques du « Monde ». C’est dans les bacs depuis le 12 octobre ! Ont été choisis ce soir : les tourangeaux de PEROKE et les lyonnais d’ELECTRIC SAFARI. » FRANCE inspirée.

– Dj Vadim. Le pionnier de l’abstract Hip-Hop est signé sur le label Soulbeats records cette fois-ci et a sorti le 21 septembre : « Dubcatcher 3 (Flame’s Up!) » » Russie-Royaume-Uni

– Populous. Le producteur italien avait sorti « Azulejos » en 2017 chez Wonderwheel Recordings (le même label que Nickodemus), et ce soir c’est l’EP de 4 remixes qui nous intéresse. » Italie

– Fofoulah. La formule du quintet londonien, depuis 2011, c’est le dub, le jazz, les tambours de Sabar et… les sonorités électronique.s. Non surprenant d’être signé sur Glitterbeat Records, Fofoulah sortira le 9 novembre 2018 : « Daega rek« . » Gambie-Royaume-Uni

– Nubiyan Twist Le coup de coeur du jour. Autres londoniens, ils sortiront leur prochain album « Jungle Run » qu’en février 2019, mais le label Strut Records est déjà super fier de parler de cette nouvelle signature ! Et on peut se régaler et patienter avec leur single « Tell it to me slowly » qui sortira en version numérique et en vinyle le 16 novembre prochain. » Royaume-Uni

Pas d’émission la semaine prochaine, mais je vous invite à jeter une oreille sur les émissions précédentes (depuis 2016).

Bisous 😉