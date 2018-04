S2E16 Arat Kilo, Seun Kuti, musique balkanique, etc !

Salut salut !

Encore une émission qui se balade dans plusieurs coins du Monde !

En ce 30 mars 2018, on reparle de Seun Kuti et Egypt 80 avec leur album « Black Times » sortie chez le très bon Strut Records, et on s’enjaille aussi avec :

On a finit comme d’hab cette émission avec un agenda culturel…. et on s’est dit « au revoir » et à la semaine prochaine !

Bonne écoute et n’hésitez pas : la Baroudeuse peut vous répondre sur Facebook 😉

L