S02E07 Retour sur les Trans’

Bonsoir, bonsoir !

On revient sur des concerts ce soir :

Avec rapidement, l’événement de mardi soir : le passage de M, Fatouma Diawara, Toumani Diabate et son fils Sidiki Diabate à Trelazé à l’occasion du projet Lamomali.

Avec les Rencontres Transmusicales de Rennes, et oui ! La semaine dernière, la Baroudeuse prenait congé à l’occasion de l’émission spéciale « TRANS » (réalisée sur place par les Radio Campus) diffusée sur le créneau de 18h/19h !

Comme d’hab’ le festival, nous a fait découvrir des artistes inconnus « au bataillon » et programmait aussi quelques artistes déjà diffusés dans l’émission…

Avis aux curieux et amateurs de diversité ! Ce soir, il y a eu du Dub japonais, de la Bubu (musique traditionnelle sierraléonaise), de la House Afro-colombienne de Colombie, du Rock psyché de Bahreïn, de la Psyché-Pop turc (rendant hommage au rock anatolien des années 70), de l’Ethio-Jazz/Funk d’Israël aux inspirations éthiopiennes, et de l’Afrobeat/afo-funk d’un collectif anglais d’origines diverses (Kenya, Tanzanie, Ghana, Malaisie, Espagne, Royaume-Uni) grâce aux Transmusicales de Rennes.

Et puis on a terminé l’émission avec les hollandais de Moscovic Dance Band (déjà passé au Jokers Pub) et les Cumbia y Cardon (programmé ce soir-même au Jokers également)

Le mieux est de (re)écouter le podcast et de « zyeuter » la playlist ci-dessous !

Bonne soirée et à la semaine prochaine !

