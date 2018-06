Salut salut ! C’est la Baroudeuse !

Ce soir on s’intéresse au continent Africain et on traversera l’océan atlantique pour aller en Amérique Centrale, c’est parti, mais avant ça, les turques d’Altin Gün qui était en concert hier (14 juin) au Jokers Pub.

Bonne écoute,

A dans deux semaines !