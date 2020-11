J’aime pas l’automne !

On se pèle le fondement, et même quand il fait soleil, on peut pas sortir en profiter !

Heureusement qu’il reste la musique ! Je te le dis !

5ème session confinée de ton émission Electric Troubles, un peu plus cold wave que d’habitude, peut être, mais je sais que ça t’arrêtera pas !

Bonne écoute à toi !

N’oublie pas de t’abonner à la page facebook

pour ne pas manquer les prochains épisodes

PS: Existe aussi sur Twitter et (un peu) sur Instagram