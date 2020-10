Une pogne de jours avant le 31 Octobre, j’invoque vite fait la Bête et on vient te poser là une méchante playlist pour ambiancer ton Halloween !

Et si t’as l’ouïe un poil trop fine, oublie ton ORL et prévoit direct un exorciste ! Parce qu’on n’est jamais trop prudent …

Au passage, t’excuseras le tour de vaurien coquin en début d’émission mais c’est la période, il paraît !

A ce propos, pour tout envoi de douceurs sucrées (même si on va pas se mentir, la Bête et moi, on les préfère plutôt maltées & houblonnées), prière de passer par la messagerie de la page Facebook !

Bonne écoute

Rock the Devil ! Mother F*cker !