EL3ctric Troubles 001 ‘H3llo World !’

Salut Angers, Salut Internet, Salut la Planète !

Et salut ‘Ailleurs’ aussi

parce que vraiment, on ne sait pas !

EL3ctric Troubles est ton nouveau rendez-vous rock sur le 103 FM de Radio Campus Angers, chaque mardi de 22h à 23h.

Pour cette première, on s’est fait plaisir ! On l’a joué en mode full playlist !

Tu as 1 heure de son alors, profites-en bien ! Et si tu es sage, on revient la semaine prochaine pour te re-décrasser les tympans !

On le sait, TU le sais, en ces temps troubles, pour que les artistes vivent, il faut que tu te bouges ! Alors ne sois pas timide s’il te plait ! Parce que …

D’ici là, n’hésite pas à venir nous dire ce que tu en penses sur

https://www.facebook.com/el3ctrictroubles

et on espère te voir en nombre la semaine prochaine, Mardi 22h

sur ces bonnes ondes pour tout le monde !