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Frank Zappa : l’odeur du jazz
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Frank Zappa : l’odeur du jazz

« Le jazz n’est pas mort, il a juste une drôle d’odeur », disait Frank Zappa qui détestait la routine. Le génial moustachu, disparu voilà 23 ans tout juste, a montré tout au long de sa carrière  l’intérêt extrême qu’il portait au jazz.

The Eric Dolphy Memorial Barbecue > Frank Zappa
1970

The Gumbo Variations > Frank Zappa
1969

Wawa Jawaka > Frank Zappa
1972

For Calvin > Frank Zappa
1972

The Ocean Is The Ultimate Solution > Frank Zappa
1979

Prelude To King Kong > Frank Zappa
1969

Alien Orifice > Frank Zappa
1991