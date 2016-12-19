Frank Zappa : l’odeur du jazz

« Le jazz n’est pas mort, il a juste une drôle d’odeur », disait Frank Zappa qui détestait la routine. Le génial moustachu, disparu voilà 23 ans tout juste, a montré tout au long de sa carrière l’intérêt extrême qu’il portait au jazz.
The Eric Dolphy Memorial Barbecue > Frank Zappa
1970
The Gumbo Variations > Frank Zappa
1969
Wawa Jawaka > Frank Zappa
1972
For Calvin > Frank Zappa
1972
The Ocean Is The Ultimate Solution > Frank Zappa
1979
Prelude To King Kong > Frank Zappa
1969
Alien Orifice > Frank Zappa
1991