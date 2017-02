v04.0 // It’s my constitutional right, bitch!

Pour ce quatrième épisode de Des Bits et Des Beats, on carjack une Blista Compact et on taille la route direction l’Amérique fictive de Vice City et Los Santos. Que dire sur Grand Theft Auto (GTA pour les intimes) tant ce jeu à marqué l’histoire du jeu vidéo. De son gameplay et son open world immense découle un sentiment de liberté rarement ressenti qui autorise bien des excès. Considéré comme la série de jeux la plus polémique de tous les temps, GTA à été le bouc-émissaire de la supposée porosité entre violence réelle et violence virtuelle. En rester à cette première impression serait bien dommage, car c’est surtout dans les emprunts aux codes du cinéma et dans le portrait des Etats-Unis qu’il dépeint que le travail des équipes de Rockstar North prend toute son importance.

L’immersion dans l’univers de GTA passe forcément par les différentes stations radios fictives présentes dans le jeu. Craig Conner, directeur musical, et son équipe ont réalisé un travail titanesque mêlant soundtracks riches, fausses publicités et véritables DJs de radio derrière les micros. Wave 103, Fever 105 ou encore Radio X, retour sur ces stations qui faisaient oubliées notre joie lors de longues sessions bac à sable sur Vice City et San Andreas!