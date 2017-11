BEATSCAPE 17 10 2017

# Artist Track Album Label

01 AKIZZBEATZZ Ain Hijla Ramal EP SHANGO

02 DEGO & KAIDI See & Blind, Hear & Deaf A So We Gwarn Sound Signature

03 EPHEMERAL Bridget Is Her Own Self Sunshine Comes After Rain Berlin Bass Collective

04 FALKE Particle World (Vakula remix) O.N.G. Versions Kann

05 Gnork U (Unmixed) DJ-Kicks K7 Records

06 ST DAVID Fools Jam (original mix) Fools Jam Let’s Play House

07 Sizz Crocked Facade Yes, Please! X Amsterdam Atal Music

08 FIZZIKX Jam 02 90s House Jams Pogo House

09 MR FRIES Justafan WOLFEP041 Wolf Music Recordings

10 SHIGETO There’s A Vibe Tonight (feat Kaleena Zanders) The New Monday Ghostly International

11 BENJAMIN FROHLICH Ethereum Rude Movements 2 Permanent Vacation

12 Oliver Huntemann Rotlicht (Original Mix) Rotlicht Senso Sounds

13 DEJVID KAVAZOVIC Good Work Working Man Trapez

14 KIASMOS Jarred Blurred Erased Tapes

15 Koett No Sooner Than They Will Come 50AN Atomnation

16 Sieren Tailored Mistakes Ascension – EP Apollo

17 HARDFLOOR Neurobot Tango More Bassline Business www.hardfloor.de

18 TOM DEMAC Bark Or Bite Bark Or Bite Hypercolour

19 LA-4A Fields Solvent Hotflush Recordings

20 Mad AM Wait Amen [Re]Sources

21 DAPHNI The Truth Joli Mai Jiaolong

22 JENSEN INTERCEPTOR Glide Drexler Carter’s Green Factory Central Processing Unit

23 KELELA Onanon Take Me Apart Warp

24 DJ MANNY Like That Greenlight Teklife

25 Symbiotic Sounds Badman 5 Years Of Sequel One Records Sequel One