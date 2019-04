24 L’EAB avec Jérémy BICHARD et El Yazid GUIRROU est dans TGC !

Deux joueurs de l’Etoile Angers Basket viennent parler d’eux et de leurs clubs ! Et en plus ils vont se joindre à nous dans le débat du soir !



Au programme de la vingt-quatrième :

Le Flash Info vous apporte votre dose hebdomadaire d’actu !

Jimmy fait un retour sur l’actualité sportive des différents clubs angevins !

fait un retour sur l’actualité sportive des différents clubs angevins ! Teddy fait un retour au source et nous parle de cyclisme avec les classiques flandriennes.

fait un retour au source et nous parle de cyclisme avec les classiques flandriennes. Et surtout nous avons l’honneur de recevoir deux joueurs de l’ Etoile Angers Basket en la présence de Jérémy BICHARD et El Yazid GUIRROU . (Retrouver l’interview à partir de 18’00 sur le podcast)

en la présence de et . (Retrouver l’interview à partir de 18’00 sur le podcast) Amis footeux vous serez servi, on finit avec un gros débat sur le match Paris-Nantes de mercredi 3 avril en Coupe de France avec en point d’orge l’arbitrage!

On se retrouve Mercredi prochain à 20h sur le 103FM

Bonne écoute!