11 Merci 2018 et à bientôt pour la suite !

Les fêtes de fin d’année approchent à grand pas et il est temps pour nous de revenir sur cette année 2018 !

Au programme de la onzième :

Le Flash Info vous apporte votre dose hebdomadaire d’actu par l’intermédiaire de Teddy !

! Jimmy revient sur la belle victoire de nos bleues en final de Handball et nous retrace le parcours des françaises !

Le Biathlon fait l'objet d'une explication claire et net de la part de notre spécialiste Martin n°2 !

Teddy nous fait part de son avis sur le tirage des huitièmes de finales de la Ligue des Champions ! De quoi, demander aux chroniqueurs : Quelle sera le match qu'ils attendent le plus ?

Les chroniqueurs font part de l'évènement qui les marqués en 2018 : en bien mais aussi en mal !

Teddy a préparé un petit Quiz spécial 2018 pour toute l'équipe !

Merci à toute et à tous pour cette belle année 2018 et on se retrouve avec encore plus de projet pour 2019 !

Joyeux Noël et à l’année prochaine !

On se retrouve Mercredi prochain à 20h sur le 103FM

Bonne écoute !

