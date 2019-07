Dieu a terminé ses grands chantiers, et s’ennuyant fermement, cherche un nouvel emploi. Pour ce faire, il rédige son Curriculum Vitae, et revient, avec un directeur de ressources humaines sur son parcours. Le CV de Dieu s’est joué devant un gradin comble, et le théâtre de verdure où se déroule le comptoir du festival d’Anjou l’était tout autant… Rencontre, dans cette Quotidienne, avec Jean-François Balmer, Didier Bénureau, et François Petit, qui signe la mise en scène de la pièce !

Olivier Piat