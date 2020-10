Timothé Vilain et Julien Villeneuve-Pasquier nous parlent du Quai

Nous parlerons théâtre dans cette interview avec Timothé Vilain, secrétaire général du Quai, et Julien Villeneuve-Pasquier, chargé d’accueil, de billeterie et de relations publiques. Timothé est arrivé en janvier dernier aux côtés de la nouvelle équipe dirigée par Thomas Jolly, tandis que Julien était déjà en poste. Nous pourrons donc discuter avec eux de cette presque première année avec la nouvelle direction, une année bien sur très particulière, ainsi que des actions menées plus spécifiquement à destination des étudiants.