En deux ans d’existence, ils auront sorti cinq titres en démo, fait une dizaine de dates, et obtenu le soutien de structures musicales de leur Mayenne d’origine telles que le 6 par 4 ou le festival Les 3 Éléphants. À l’occasion de la sortie à venir de leur premier EP, Athenaïs, Manuel, le chanteur du groupe, est passé derrière nos micros afin de revenir sur leurs parcours, leur manière de travailler et leurs influences musicales, du Manchester des années 80 à la scène rock plus contemporaine.