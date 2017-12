Saison 3 – #13

Posted on

Bonjour à toutes et à tous,

Pour ce treizième opus du Cyclone, votre talk-show préféré sur Radio Campus Angers, Faissal à l’animation était entouré de Kama, Yassine, Betsy, Alex et Nico en régie

Au programme :

Les tops et les flops de l’année 2017

Le Qui-suis-je ?

Le Qui est le meilleur chroniqueur de la semaine ? #QELMC

Merci à tous de nous suivre chaque lundi soir sur la FM ou sur radiocampusangers.com. N’hésitez pas à télécharger le podcast pour pouvoir le réécouter partout !

On se donne rendez-vous lundi 25 Décembre, le jour de Noël, pour un best of des meilleurs moments de cette Saison 3 mais aussi rendez-vous Lundi 2 Janvier 2018 pour une émission inédite spéciale football !

Bonne semaine et bonne écoute !