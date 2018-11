Comment concilier développement économique et respect de l’environnement?

Pour répondre à la problématique de cette première émission, Jade est accompagnée de:

– Matthieu Orphelin, député et spécialiste des questions en lien avec les politiques environnementales, notamment en matière de transport et d’agriculture.

– Bruno Parmentier, auteur et expert sur le domaine des questions de productions agricoles.

À travers une discussion, une ébauche de réponse sera proposée en abordant la question des normes, des lobbies et du marché des quotas. On s’intéressera également à la prise de conscience collective actuelle et à la remise en cause de notre système.

Jade était à l’animation de cette émission, Antoine et Thibault à la réalisation.