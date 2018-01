Cette semaine, on retrouve Eloïse et les Ambassadeurs en direct de la 30e édition du festival Premiers Plans. Ils nous font rencontrer les petits réalisateurs des sélections, et nous présentent l’oeuvre des grands des rétrospectives.

Au programme :

Zélie (ambassadrice au lycée Bergson) nous racontera la vie et l’oeuvre de l’artiste complète et complexe Agnès Varda .

Nora (ambassadrice à Jean Moulin) nous présentera la soirée Film d'Ici et interviewera un des réalisateurs, Just Phillipot .

Adèle (ambassadrice à Chevrollier) nous parlera du grand Pedro Almodovar.

Arthur (ambassadeur en sciences à Belle-Beille) ira interviewer un réalisateur de la compétition de longs métrages française, Dominique Rocher .

Hugo (ambassadeur en éco à Saint-Serge) sera là également avec nous pour parler du festival et de ce qu'il ne faut surtout pas manquer.

A la technique : Maëlle et Etienne

Crédit Photo : Benjamin Baltimore, photogramme de « Étreintes Brisées » de P. Almodovar, 2009.