2 De l’interdiction de la clope au cinéma

Ce mardi 12 décembre, on retrouve Eloïse et les Ambassadeurs du Cinéma dans l’émission Ciné Qua Non, pour vous parler de cette petite polémique de novembre : l’envie de supprimer la cigarette des films français.

Au programme également :

(ambassadrice en histoire à Belle-Beille) nous expliquera comment occuper nos longues soirées d’hiver devant la série Ninon nous dira à quels événements cinématographiques angevins s’enjailler ces deux prochaines semaines.

nous dira à quels événements cinématographiques angevins s’enjailler ces deux prochaines semaines. Corentin (ambassadeur en socio à l’UCO) nous présentera deux BO de films.

A la technique : Corentin & Hugo

Credit photo : Splendor Films